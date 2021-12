FAQ : Mythes et mensonges sur les personnes trans

La montée de l’argumentaire anti-trans est un phénomène encore limité qui s’inscrit en réaction aux divers avancées en faveur des personnes trans au cours de la dernière décennie.

Ces avancées, même si elles restent encore insatisfaisantes, incluent l’évolution du droit (loi de 2016 facilitant le changement de prénom et de sexe à l’état civil), l’accès accru à l’information (notamment grâce à internet) et aux traitements médicaux. Cette réaction transphobe est aussi et surtout le résultat d’une plus grande médiatisation du sujet depuis quelques années, que ce soit via la fiction ou des personnalités trans.

Ainsi la transitude (appelée aussi transidentité ou parfois transsexualité, quoique ce terme parfois critiqué pour son origine médicale) est présentée comme un sujet nouveau qui illustrerait le dévoiement des combats progressistes – notamment féministes.

Pourtant ces idées, discours et actes ancrent leur racines dans un héritage réactionnaire homophobe et anti-féministe : les arguments transphobes (eux mêmes aussi anciens que l’existence des personnes trans) sont souvent une reprise de ceux que l’on oppose au gays et lesbiennes depuis des décennies.

Les ingrédients sont toujours les mêmes : de fausses évidences, un bon sens issu de croyances et biais socioculturels, un argumentaire pseudo-scientifique, des faits divers montés en épingle pour en tirer des généralités validant leur idéologie.

Cette rhétorique s’inscrit surtout dans une instrumentalisation des interrogations et des peurs que suscite la transidentité

C’est un sujet dont le grand public partage encore une vision très fantasmée, loin de la réalité des vies des femmes et hommes trans. Dans ces circonstances, quoi de plus simple que de camoufler les attaques envers les personnes trans derrière des « préoccupations légitimes » et contre une prétendue menace « transactiviste ».

Sous couvert de protéger des populations présentées comme vulnérables – les femmes et les enfants – les militants anti-trans s’évertuent à présenter comme une menace et rendre impossible la vie d’enfants, hommes et femmes trans aux conditions d’existence déjà souvent difficiles en raison des discriminations subies au quotidien.

Ils usent d’une stratégie du coup d’éclat, du choc et du clash permanent pour se donner une visibilité sur les réseaux sociaux et se prétendre au cœur des débats féministes alors qu’il s’agit d’une frange minoritaire dans laquelle ne se reconnait pas l’immense majorité des associations et mouvements féministes.

Le manque d’information autour de la transidentité dans la population en général est un de leurs atouts principaux.

Peu importe que leurs propos soient absurdes ou contradictoires, nient la réalité en se basant sur des raccourcis, des faits divers tronqués ou déformés, soient complaisants avec des théories conspirationnistes, antisémites, ou usent elles mêmes de méthodes confusionnistes et s’allient avec des mouvements conservateurs et antiféministes, tant que leur idées font du bruit en bien ou en mal, ouvrent le « débat » qu’ils appellent de leur voeux et se répandent dans la société.

Les arguments dénoncés ici ne sont donc pas tous brandis ni articulés par tous de manière uniforme. Les activistes transphobes ne sont pas un mouvement uni. Certaines remarques sont simplement courantes parmi la population encore marquée par des fantasmes, et servent de point d’ancrage pour des discours plus militants. Mais il faut toujours reconnaître les racines de ces réflexions, et leur intégration chez certains dans un schéma de pensée dangereux.



Comme les autres discours confusionnistes, la narration y est plus importante que les faits.

Le récit fait « ciment » à des faits disparates et donne sa force au discours. Aisément compréhensible et assimilable, suscitant l’empathie pour les présentées victimes (et la haine contre les présentées coupables) mais apportant aussi une explication simple à des réalités méconnues, ces récits rassurent ceux qui les inventent comme ceux qui les lisent.

Non seulement ils valident des pensées intuitives souvent biaisées et deviennent des antidotes à la peur de l’inconnu mais ils donnent aussi le sentiment de savoir sur quoi (ou plutot contre qui) agir et de pouvoir reprendre le contrôle sur leur vie : l’oppresseur supposé identifié et désigné, il suffit alors de le combattre.

Nous rions parfois de tant d’inepties quand à nos vies et nos supposés super-pouvoirs… mais c’est davantage l’inquiétude qui nous étreint le plus souvent à la vue de leur diffusion.



Car si ces dernières restent pour le moment le propos d’une frange radicalisée assez isolée, les exemples anglais et états-uniens nous prouvent que leurs effets peuvent être réellement négatifs sur nos droits et nos vies et plus largement ceux de l’ensemble de la communauté LGBTQI et des femmes.

Ainsi en France, on voit les attaques se multiplier contre le Planning Familial dès que localement une initiative est prise pour l’accueil des personnes trans, venant de personnes qu’on ne voit pas soutenir l’association face à la question urgente de la baisse de ses ressources.

En Grande-Bretagne, des soi-disant féministes ont salué l’interdiction des inhibiteurs de puberté alors que l’affaire avait été plaidée par un célèbre avocat engagé dans la lutte contre l’avortement, et que la décision risque de remettre en cause la « compétence Gillick », une jurisprudence qui permet aux mineures britannique d’accéder à l’avortement et la contraception sans l’accord de leurs parents.

L’enjeu de ces arguments transphobes est de déshumaniser les personnes trans pour mieux leur refuser ou leur retirer des droits civiques.

Nier notre humanité à coup de querelle métaphysique ou sémiologique distrait et antagonise pour empêcher l’égalité légale et réelle. Car derrière l’agitation du spectre du « transactivisme » se trouvent les influences et ressorts de discours évangélistes conservateurs, d’extrême-droite, racistes et antisémites usant de stratégies de la peur pour dénier aux minorités leur droit d’exister.

Leur recette est toujours la même : agiter le spectre d’une menace culturelle, créer des « paniques morales » artificielles au sein de populations déjà souvent en situation d’oppression et de fragilités socio-économiques pour leur faire détourner le regard des vrais oppresseurs (les exploiteurs patriarcaux et capitaliste).

Les réactions contre les luttes pour les droits des personnes trans doivent donc aussi être replacées dans le cadre d’un énième effort conservateur de sauvegarde de « la famille » et de « l’enfant » selon un modèle capitaliste et de domination des minorités de genre, de classe et de race.

Ainsi peut-on lire selon le sociologue Emmanuel Beaubatie la situation actuelle comme « un conflit entre populations dominées »